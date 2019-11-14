أهمها الوقاية من الامراض وإنقاص الوزن ..فوائد صحية لقشور البرتقال

أميرة خالد(صدى):

تحتوي قشور البرتقال على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الإنسان، والتي تساهم في الوقاية من الأمراض المزمنة، وتسهيل عملية الهضم ، و المساهمة في إنقاص الوزن.

أشارت احدى الدراسات إلى فاعلية قشور الحمضيات في منع تكون الأورام السرطانية ، كما يحتوي قشر البرتقال على نسب عالية من فيتامين C، والذي يعمل على تطهير الرئتين وتعزيز مناعة الجسم، ومنع حدوث الالتهابات الرئوية، كما يساعد قشر البرتقال على طرد البلغم وتطهير الرئة والحد من الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا.

وقال مختصون في التغذية إن الألياف الغذائية الموجودة في قشر البرتقال تساهم في تنظيم مستويات السكر في الدم، وأوضحت إحدى الدراسات أن قشر البرتقال يساعد على منع ارتفاع نسبة السكر في الدم ، يحتوي قشر البرتقال على نسب مرتفعة من مركب الفلافونويد، الذي له خصائص مضادة للالتهابات، ويعمل الفلافونويد أيضًا، على تحسين صحة القلب.

وأيضا يحتوي البرتقال على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية، فضلا عن نسب مرتفعة من الألياف التي تساعد على الشعور بالشبع لفترات طويلة، كما يحتوي على فيتامين سي الذي يساعد على حرق الدهون ، وذكرت بعض الدراسات أن مركبات الليمونين والديكانال الموجودة بقشر البرتقال يمكنها تعزيز صحة العين، وتحسين الرؤية.