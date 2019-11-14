طرح تذاكر مهرجان الدرعية للفروسية

الرياض(صدى):

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان الدرعية للفروسية عن أسعار التذاكر الخاصة بالفعالية، التي ستقام خلال الفترة من 12 – 14 و 19 – 21 ديسمبر 2019 في مركز الدهامي للفروسية، وبمشاركة أكثر 150 فارساً وفارسة، وذلك ضمن فعاليات موسم الدرعية.

وحددت اللجنة المنظمة فئات التذاكر على النحو التالي: تذاكر كبار الشخصيات لكامل عطلة نهاية الأسبوع بسعر (15 ألف ريال) ، وتتضمن طاولة كبار الشخصيات (6 مقاعد) وخدمة الضيافة والطعام والمواقف، وإمكانية الدخول إلى قرية الفروسية.

وتذاكر كامل نهاية الأسبوع (225 ريالا للكبار) و (115 ريالا للصغار ، وتشمل حضور الفعالية والدخول إلى قرية مهرجان الدرعية للفروسية ودخول المواقف ، أما أسعار التذاكر العامة ليوم واحد (100 ريال للكبار) و (50 ريالا للأطفال) .

من جانبه قال الفارس رمزي الدهامي مالك مركز الدهامي للفروسية الذي سيستضيف هذا الحدث والحائز على برونزية الفرق للفروسية في أولبياد لندن 2012 : ” يشرفني المشاركة في تنظيم فعالية دولية مؤهلة لكأس العالم من أرض المملكة العربية السعودية، ويغمرني تفاؤل كبير بمستقبل هذه الرياضة هنا في ضوء المستوى الاحترافي الذي نشاهده من التحضير والمشاركة “.

وأضاف الدهامي: ” لطالما حلمت أن أشاهد التجارب التي خضتها في العالم خلال مسيرتي تتحول إلى واقع ملموس، يجسد جوهر هذه الرياضة في المملكة، وهذا ما لمسناه في دورة العام الماضي من مهرجان الدرعية للفروسية ونتطلع إلى تكرار النجاح ذاته هذا العام، كما سأسعى شخصياً إلى غرس شغف الفروسية لدى الأطفال ليصبحوا فرساناً متميزين في المستقبل بإذن الله “.

من جهتها قالت الفارسة سارة بابان: “يحفل مضمار الفروسية دوماً بالحماس والشغف والمفاجآت، فقد شهدنا العام الماضي فوز فارسٍ شاب على صهوة حصان أصيل في مواجهة فرسان متمرسين، ونجح حينها بخطف جميع الأنظار وجذب انتباه الجماهير التي قامت بتشجيعه ودعمه خلال البطولة ” ، مشيره إلى أهمية المهرجان في بناء مجتمع حقيقي يجمع محبي الفروسية، وتشكل العائلة مصدر الدعم الأساسي في تنمية المواهب والشغف، وهذا ما نلمسه حين نرى الأهالي يشجعون أبناءهم بحماس ويحثونهم على المضي قدماً في هذا الطريق .

وقالت الفارسة دلما ملحس أول فارسة سعودية مثلت بلادها في دورة الألعاب الأولمبية للناشئين في سنغافورة عام 2010م : ” شاهدت مهرجان الدرعية للفروسية العام الماضي بدورته الافتتاحية بين الجماهير في مركز الدهامى، ويمكنني القول بكل ثقة أنه يضاهي فعاليات الفروسية الرائدة التي شهدتها في مختلف أنحاء العالم، فهو يمثل احتفالاً حقيقياً بالتاريخ العريق والتراث الأصيل والمواهب المميزة والمستقبل الواعد، ما يجعل منه فعالية فريدة من نوعها “.

يذكر أن المشاركين في هذه البطولة المعتمدة من الاتحاد الدولي للفروسية سيحظون بفرصة التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 من خلال النقاط التي سيحققونها في هذا السباق التاريخي، الذي يشهد تواجد عدد كبير منهم إضافة إلى 50 حكمًا و 300 مرافق ومدرب و 250 عضو نادٍ و 150 من منسوبي الفرق.