الإطاحة بأحد أكبر مروجي المخدرات في العاصمة المقدسة

نايف السالم(صدى):

بدأت إدارة مكافحة المخدرات في العاصمة المقدسة، التحقيق مع مقيم عثر بحوزته على مواد مخدرة.

وألقت دوريات الشرطة بالعاصمة المقدسة، القبض على المقيم وهو من جنسية أفريقية وبحوزته حوالي 900 حبة مخدرة، وعدد من الحشيش المخدر.

وكان المتهم، أحد أكبر المروجين للحبوب المخدرة، مرصود من قبل قوات الأمن، إذ حاول الهرب راجلًا وتبعه أحد عناصر الأمن.

وعثر بحوزته بعد الإطاحة به، على قرابة 900 حبة مخدرة، و عدد من أصابع الحشيش المخدر؛ فتم إعداد محضر بالواقعة، وتسليمه والمضبوطات لمخدرات العاصمة المقدسة.