بالصور.. ظهور فورد اكسبلورر هايبرد 2020 الجديدة كلياً في الشرق الأوسط

أبوظبي(صدى):

ظهرت سيارات فورد اكسبلورر 2020 بجيلها السادس الجديد بالكامل ولأول مرة في منطقة الشرق الأوسط بـ ” دُبي ” ، لتتوفر للبيع في الأسواق خلال الربع الأول من عام 2020 القادم .

تعتمد هذه السيارة الهجينة على محرك V6 سعة 3.3 لتر يعمل إلى جانبه محرك كهربائي يستمد قوته من بطارية ليثيوم ايون ، مبردة بالسوائل لكي تواجه حرارة فصل الصيف في منطقة الخليج العربي ، يولدان معاً قوة 318 حصان و 437 نيوتن.متر من عزم الدوران .

وتعتمد السيارة على قير اوتوماتيكي من 10 سرعات وتعمل قياسياً بنظام دفع خلفي للعجلات (هذا الخبر مفرح للغاية حيث أن السيارة أصبحت توفر راحة أكبر على الخطوط) وتتوفر اختيارياً بنظام دفع رباعي للعجلات .

تستطيع قطع مسافة تصل إلى 750 كم بخزان الوقود الواحد الممتلئ الذي تبلغ سعته في هذه السيارة 68 لتر .