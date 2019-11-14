نصائح لتجنب نفور الزوج من زوجته بعد الولادة

أميرة خالد(صدى):

قال خبراء في العلاقات الاجتماعية ، أنه في بعض الأحيان تٌصبح علاقة المرأة بزوجها باردة بعد ولادتها ، مٌشيرين إلى أنه هناك علامات لنفور الزوج من زوجته بعد الولادة .

وأوضح الخبراء ، أنه من أهم علامات نفور الزوج من زوجته بعد الولادة ، أن يتجنب الرجل الحديث مع زوجته، أو الجلوس معها، ويتوقف عن مناقشتها ، يتجاهلها ولا يهتم بها، ولا يرى فيها غير العيوب ، كما يوجه لها إنتقادات جارحة، ويلومها على تغير جسدها، ولا يتفهم حالتها النفسية.

وأيضاً يغيب عن المنزل لساعات طويلة، كما انه عندما ينتهي من عمله يخرج برفقة أصدقائه، ويعود منتصف الليل، وينام مباشرةً ، وينشغل عنها، ويهتم بالآخرين أكثر منها.

وأضاف الخبراء ،يجب على الزوجة أن تتبع النصائح التالية، لتحافظ على علاقتها الزوجية بعد الإنجاب، ولإعادتها الى ما كانت عليه قبل الحمل، وتتلخص هذه النصائح بما يلي:

إهمتي بزوجكِ، وخصصي له بعض الوقت، حاولي مثلاً التحدث معه عن يومه، وعن عمله، ليشعر بإنكِ مهتمة به ، إستغلي الوقت الذي ينام به طفلكِ، للقيام بأمور رومانسية ، وإهتمي بنفسكِ وبجمالكِ، ضعي المكياج، وارتدي ملابس ملفتة وجميلة أمام زوجكِ ، إتصلي به عندما يكون في العمل، واسألي عنه بإستمرار ، تناولي أدوية لتنظيم الهرمونات، لإعادة العلاقة الجنسية كما كانت في السابق ، وراجعي طبيب نفسي، في حال تدهورت حالتكِ النفسية بعد الإنجاب.