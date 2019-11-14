تحذير من الطقس على 4 مناطق حتى مساء الغد

الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تحذيرًا من الطقس على 4 مناطق هي: «الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، القصيم».

وأوضحت أن حالة الطقس على القصيم ستكون استمرار في السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية، حتى السادسة مساء غدًا الجمعة.

فيما ستكون الحالة على الشمالية والجوف عبارة عن استمرار الأمطار المتوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية الأفقية، حتى الثانية فجرًا.

أما تبوك، فستشهد سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية حتى العاشرة مساءًا.