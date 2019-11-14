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ساما: غسل الأموال لا يقتصر على النقد فقط

ساما: غسل الأموال لا يقتصر على النقد فقط
علي القحطاني(صدى):

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، أن المال المراد إخفاء أصل حقيقته (غسله) ليس مقصوراً على النقد.

وأضافت ساما، أنه يشمل « الأصول والممتلكات والموارد الاقتصادية أياً كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها».

وتابعت: قد يتجه غاسلو الأموال إلى بيع الأصول ذات المصادر غير المشروعة بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية، وهو ما يُلحِق الضرر بالمنافسة الشريفة ويؤثر سلباً في الأنشطة التجارية الأخرى.

وأردفت: قد تؤدي عمليات غسل الأموال في أي دولة إلى انتشار اقتصاد الظل أو التستر التجاري مما ينتج عنه تراجع نمو الاقتصاد الرسمي.


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