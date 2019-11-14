الفيصل يهنئ لاعبي الأخضر بعد الفوز على أوزبكستان

ماجد محمد(صدى):

أجرى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة اتصالًا هاتفيًا برئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل وبعثة المنتخب في طشقند.

وجاء ذلك بعد فوزه على نظيرة الأوزبكي اليوم بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة والمؤهلة لمونديال كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وقدّم سموه خلال الاتصال تهنئته للجهازين الفني والإداري واللاعبين على المستوى والنتيجة التي حققها المنتخب في المباراة والحصول على النقاط الثلاث وتصدره للمجموعة.