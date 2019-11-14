إطلاق وظائف شاغرة بالشركة السعودية للكهرباء

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت الشركة السعودية للكهرباء، عبر موقعها الإلكتروني، وظائف إدارية شاغرة، لحملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

وقالت شركة الكهرباء، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– محلل القوى العاملة: درجة البكالوريوس في تخصص نظم المعلومات الإدارية.

– محلل تطوير الأعمال: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الإدارة).

وأوضحت شركة الكهرباء، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 14 نوفمبر 2019م ، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).