امرأة تستغيث من اعتداء زوجها عليها عبر مقطع فيديو

أبو ظبي(صدى):

تمكنت الشرطة في دولة الإمارات من إلقاء القبض على رجل هندي بعد مناشدة زوجته في مقطع فيديو إنقاذها من تعنيفه المستمر لها.

واستغاثت الزوجة وهي والدة لطفلين أحدهما في الخامسة من عمره والآخر عمره عام ونصف، في الفيديو الذي نشرته، إنقاذها من تعنيف زوجها، وظهرت وعينها منتفخة وتنزف دما.

وقالت إنها ”بحاجة لمساعدة عاجلة، وهي مقيمة في الشارقة بدولة الإمارات، واسم زوجها هو محمد قيصر علا، وتعرضت للاعتداء العنيف “.

وأضافت أن زوجها سرق منها مجوهرات قيّمة، وصادر جواز سفرها، كي لا تتمكن من المغادرة هي والطفلان.