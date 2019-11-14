سماعات الأذن تقضي على حياة رجل

بانكوك (صدى):

تسببت سماعات الأذن في مصرع رجل صعقًا بالكهرباء، وذلك خلال مشاهدة أحدى مباريات كرة القدم على هاتفه المحمول.

وعُثر على التايلاندي سومتشاي سينغكورن (40 عاما) ميتا على فراشه، وواضعًا هاتفه الموصول بـالشاحن الكهربائي، وسماعات الأذن على جسده.

وتفاجيء زميله به في هذه الحالة، ليتصل بمديره ويخبره بمرض سينغكورن، والذي اكشتف عقب قدومه أنه توفى.

وبحسب معاينة الشرطة فقد عثر على آثار حرق على رقبته وذراعه، وهي الأماكن التي لمسها سلك سماعات الأذن، حسبما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن وسائل إعلام محلية.

وأكدت الشرطة أنه سيتم تشريح الجثة للتأكد من سبب الوفاة وهل ترجع إلى الصعق بالكهرباء أو سبب آخر، خاصة مع وجود مشروبات كحولية وغازية بجوار الجثة.