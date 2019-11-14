أحلام: زوجي مثل الذّهب معي

أميرة خالد(صدى):

كشفت الفنانة الإماراتية أحلام، تفاصيل حُبها الأول وعلاقتها بزوجها، مؤكدة أن زوجها بطل الرالي مبارك الهاجري.

وقالت أحلام في تصريحات تلفزيونية لها بكواليس برنامج ” ذا فويس “: ” مبارك هو الحب ما في شيء غيره وهو مثل الذهب معي وماسك إيدي طول عمره “.

وأضافت أحلام : ” مبارك هو اللي كل لما بضعف بعد الله هو اللي بيقويني وبيظل دايمًا الحب الصافي اللي دخل قلبي “.

وتابعت: ” أولادي هم أحلى هدية من رب العالمين ومن زوجي وما في شيء أغلى منهم بالحياة ولا مال ولا شهرة هم أغلى هدية تلقيتها من زوجي “.

واختتمت: ” زوجي دايمًا يحب الأغاني اللي بغنيها وخصوصًا (والله أحتاجك أنا) وهي دايمًا لما بغنيها يعتبرها له ودايمًا هو يهديني إياها “.