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أحلام: زوجي مثل الذّهب معي

أحلام: زوجي مثل الذّهب معي
أميرة خالد(صدى):

كشفت الفنانة الإماراتية أحلام، تفاصيل حُبها الأول وعلاقتها بزوجها، مؤكدة أن زوجها بطل الرالي مبارك الهاجري.

وقالت أحلام في تصريحات تلفزيونية لها بكواليس برنامج ” ذا فويس “: ” مبارك هو الحب ما في شيء غيره وهو مثل الذهب معي وماسك إيدي طول عمره “.

وأضافت أحلام : ” مبارك هو اللي كل لما بضعف بعد الله هو اللي بيقويني وبيظل دايمًا الحب الصافي اللي دخل قلبي “.

وتابعت: ” أولادي هم أحلى هدية من رب العالمين ومن زوجي وما في شيء أغلى منهم بالحياة ولا مال ولا شهرة هم أغلى هدية تلقيتها من زوجي “.

واختتمت: ” زوجي دايمًا يحب الأغاني اللي بغنيها وخصوصًا (والله أحتاجك أنا) وهي دايمًا لما بغنيها يعتبرها له ودايمًا هو يهديني إياها “.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 7443 ] نشر منذ 17 دقيقة

تيب * وأحنا أيش لينا خص بهذا الكلام ***!!! ولا فيه شي حاصل غير * عشان ترددين هذا الكلام **!!!
*
( كاد المريب يقول خذوني ) *!!!!!!!!!!
*
حسناً * ناخذك وين نوديك بالضبط **!!!! ههههههههههههههههههههههه

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