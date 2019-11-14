أحلام: زوجي مثل الذّهب معي
كشفت الفنانة الإماراتية أحلام، تفاصيل حُبها الأول وعلاقتها بزوجها، مؤكدة أن زوجها بطل الرالي مبارك الهاجري.
وقالت أحلام في تصريحات تلفزيونية لها بكواليس برنامج ” ذا فويس “: ” مبارك هو الحب ما في شيء غيره وهو مثل الذهب معي وماسك إيدي طول عمره “.
وأضافت أحلام : ” مبارك هو اللي كل لما بضعف بعد الله هو اللي بيقويني وبيظل دايمًا الحب الصافي اللي دخل قلبي “.
وتابعت: ” أولادي هم أحلى هدية من رب العالمين ومن زوجي وما في شيء أغلى منهم بالحياة ولا مال ولا شهرة هم أغلى هدية تلقيتها من زوجي “.
واختتمت: ” زوجي دايمًا يحب الأغاني اللي بغنيها وخصوصًا (والله أحتاجك أنا) وهي دايمًا لما بغنيها يعتبرها له ودايمًا هو يهديني إياها “.
رااايق[ عدد التعليقات: 7443 ] نشر منذ 17 دقيقة
تيب * وأحنا أيش لينا خص بهذا الكلام ***!!! ولا فيه شي حاصل غير * عشان ترددين هذا الكلام **!!!
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( كاد المريب يقول خذوني ) *!!!!!!!!!!
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حسناً * ناخذك وين نوديك بالضبط **!!!! ههههههههههههههههههههههه