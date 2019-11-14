«حماقي» يكشف عن ذكرياته العاطفية في الطفولة: تعرضت للضرب المبرح

القاهرة(صدى):

كشف الفنان محمد حماقي، عن ذكرياته العاطفية في طفولته، مشيرًا إلى أن أول حب في حياته كان في الصف الأول الابتدائي وقتها عندما أعجب بزميلته.

وقال “حماقي” خلال كواليس برنامج “ذا فويس”، إلى أنه حاول لفت نظرها بتجسيد شخصية عادل إمام في فيلم “البحث عن فضيحة”، وادعى أنه يمارس رياضة الجودو جيدًا، وفي الحقيقة لم يكن يعلم شيئًا عنه ليتعرض للضرب المبرح والسقوط أرضًا مغشيًا عليه.

وأضاف أن زميلته شعرت بالشفقة تجاهه وذهبت للحديث معه بعد ذلك، لكن سرعان ما انتهى الأمر.

ويشارك “حماقي” في فريق تحكيم الموسم الخامس من برنامج “ذا فويس”، بجانب كل من راغب علامة وأحلام وسميرة سعيد.