أبرز اسباب انزعاج المرأة من وجود زوجها بالمنزل لفترات طويلة

أميرة خالد(صدى):

قال مختصون في العلاقات الزوجية ، إن المنزل مملكة الزوجة تنظمه وترتبه كما يروق لها وتحب أن تكون هي المسيطرة عليه ، فلاشك أن وجود الزوج في المنزل لفترة طويلة قد يعوق تمتعها بالمنزل وبكل ما يخصه، كما أن المشاكل والخلافات الزوجية تزيد عند وجود الزوج في المنزل لفترات طويلة .

وتابع المختصون ، يعود سبب إنزعاج المرأة من وجود زوحها في المنزل لفترات طويلة إلى زيادة مرات الخلاف التي تحدث بينهما على أمور تافهة، وشعور المرأة بتربص الرجل لها نتيجة تركيزه معها في كل صغيرة وكبير في المنزل

ومن أسباب إنزعاج المرأة من وجود زوجها في المنزل لفترات طويلة أيضا الإنتقاد المستمر الذي تتعرض له من قبل المرأة، خاصة وأن ذلك من الأمور التي تلحق ضررا كبيرا بنفسية المرأة وتعرضها لنوبات من التوتر والقلق، كما أن ثقتها في نفسها قد تتزعزع بسبب إحباط الرجل لها

وما يزيد المشاحنات بين الرجل والمرأة بعد وجود في المنزل لفترات طويلة هو الشعور الذي يختبئ الرجل خلفه ولا يريد أن يطلع زوجته عليه وبخاصة إذا كان السبب متعلقا بالعمل فبعض الرجال يفضلون عدم الحديث عن مشاكل العمل لزوجاتهم

وأخيرا، فإعتياد المرأة على غياب الرجل لبعض من الوقت خلال اليوم قد يكون من اسباب انزعاجها عند وجود الرجل في المنزل لفترة طويلة