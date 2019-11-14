حالة الطقس المتوقعة في المملكة غدا الجمعة

الرياض(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن حالة الطقس المتوقعة في مختلف مناطق المملكة غدًا الجمعة.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق «تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الشرقية، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان».

كما يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على منطقتي الجوف والحدود الشمالية كذلك على أجزاء من منطقة تبوك.