بالفيديو.. مشاعر والدا التوأم السيامي الليبي بعد إتمام مرحلة الفصل

نايف السالم(صدى):

أعلن المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية الدكتور عبد الله الربيعة، عن الانتهاء من مرحلة فصل التوأم السيامي الليبي.

وقال الربيعة: إن أحمد ومحمد الآن ولأول مرة على سريرين منفصلين، واستطاع الفريق الطبي أن يختصر ما بين ساعتين إلى 3 ساعات من وقت العملية.

وأضاف أن الوضع الصحي لأحمد ومحمد مستقر، ويتوقع أن تكتمل العملية بعودتهما خلال الثلاث ساعات القادمة إلى غرفة العناية المركزة، مقدماً الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على الدعم اللامحدود الذي تلقاه الرعاية الصحية في المملكة.

وأعرب والدا التوأم عن سعادتهما بنجاح عملية الفصل ورفعا أسمى آيات الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بعد صدور توجيهاتهما ببدء عملية الفصل بالمملكة.