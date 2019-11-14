بالفيديو.. مشاعر والدا التوأم السيامي الليبي بعد إتمام مرحلة الفصل
أعلن المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية الدكتور عبد الله الربيعة، عن الانتهاء من مرحلة فصل التوأم السيامي الليبي.
وقال الربيعة: إن أحمد ومحمد الآن ولأول مرة على سريرين منفصلين، واستطاع الفريق الطبي أن يختصر ما بين ساعتين إلى 3 ساعات من وقت العملية.
وأضاف أن الوضع الصحي لأحمد ومحمد مستقر، ويتوقع أن تكتمل العملية بعودتهما خلال الثلاث ساعات القادمة إلى غرفة العناية المركزة، مقدماً الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على الدعم اللامحدود الذي تلقاه الرعاية الصحية في المملكة.
وأعرب والدا التوأم عن سعادتهما بنجاح عملية الفصل ورفعا أسمى آيات الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بعد صدور توجيهاتهما ببدء عملية الفصل بالمملكة.
مشاعر والدا #التوأم_السيامي_الليبي أحمد ومحمد بعد إتمام مرحلة الفصل.#وزارة_الحرس_الوطني pic.twitter.com/F0KcayyEOD
— وزارة الحرس الوطني (@sanggovsa) November 14, 2019
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 175 ] نشر منذ 13 دقيقة
قصة الأطفال السياسيين
تشانج وإنج بنكر هما توأم ملتصق سيامي وُلِدا في سيام وعاشوا في الولايات المتحدة، وقد جعلت شهرتهم كلمة سياميين تطلق على التوائم الملتصقة، ويعد تشانج وإنج بنكر أكثر شخصين تمت دراستهم في القرن التاسع عشر الميلادي
ولدا الأخوان في سيام (تايلاند حاليًا) من أصل صيني، وبعدها في عام 1829 أُحضروا إلى الولايات المتحدة، واشتهروا للجماهير الأمريكية بل وللأوروبية كذلك نظرًا لقيامهم بعروض سميت بعروض غريبة “freak shows”