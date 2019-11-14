بالفيديو.. أول مرشدة في كهوف المملكة: إقبال السياح يكون لـ «على حافة العالم»
كشفت بدور الصالح أول مرشدة سياحية في كهوف المملكة، عن تجاربها مع السياح الأجانب وتفاصيل عملها.
وأشارت خلال لقائها ببرنامج «سيدتي»، أنه كان هناك صورة خاطئة منقولة عن المملكة بأنها دولة صحراوية وبدائية، مؤكدة أن التطور العمراني الذي وصلت له المملكة يُغير تلك الصورة الخاطئة.
وأفادت بأن السياح يحبّون استكشاف المناطق السياحية، وعندهم شغف باكتشاف الكهوف تحت الأرض وخوض المغامرة.
وأوضحت أن إقبال السياح يكون لمنطقة « على حافة العالم» بشكل كبير، وكذلك الرحلات البرية الأخرى.
بدور الصالح أول مرشدة سياحية في كهوف المملكة تروي لسيدتي تجاربها مع السياح الأجانب @BodorSale7#برنامج_سيدتي #خليجية pic.twitter.com/PRyCs7Wof0
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 14, 2019
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