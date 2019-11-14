مشروبات حارقة للدهون تحميك من زيادة الوزن

أميرة خالد(صدى):

قال خبراء التغذية ن أن هناك مشروبات حارقة للدهون تستخدم لمساعدة الأشخاص الذين يرودون التخلص من الوزن الزائد ، وتحميهم من اكتساب وزن إضافي .

مشروب ماء جوز الهند والشمر : يفيد هذا المشروب في كبح الشهية المفتوحة لتناول الطعام بكثرة بفضل ماء جوز الهند، وأيضا يعمل يساعد على تعزيز عملية الهضم بفضل الألياف الموجودة في الأناناس.

مشروب الكرفس وخل التفاح لتنحيف الجسم : يساعد هذا المشروب على تخسيس البطن بفضل خصائص الكرفس الرائعة التي تفيد في حرق الدهون والتخلص من السعرات الحرارية الزائدة التي تتراكم في الجسم وتسبب زيادة الوزن.

مشروب الزنجبيل والليمون : بالحديث عن حرق الدهون والشحوم لا شك أن الزنجبيل يعد من أفضل الأعشاب التي يمكن استخدامها في هذا الغرض، كما يشكل أيضا مزيج سحري مع الليمون الذي يساعد على تنشيط الدورة الدموية.

مشروب العسل والليمون: يخلصك من السموم وتحريك الأمعاء .

مشروب الجريب فروت والرمان : الجريب فروت من الحمضيات المعروفة بقدرتها على تفتيت الدهون، ناهيك عن تثبيت مستوى الأنسولين في الجسم مما يجنبك الشعور المفاجئ بالجوع، أما نسبة للرمان فيعمل على ضبط مستوى ضبط الدم، الكولسترول الضار وتحسين الهضم بفضل الألياف الغذائية.