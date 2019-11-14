ولي أمر يصفع وكيل مدرسة على وجهه ويكسر أنف معلم بالرياض

علي القحطاني(صدى):

اعتدى ولي أمر طالب بإحدى المدارس الأهلية في الرياض، على معلمين وسب معلمين آخرين؛ بسبب نقل ابنه إلى فصل آخر نتيجة سلوكياته وتجاوزاته العداونية.

وبدأت النيابة العامة في التحقيق بالقضية فيما لم يُسلم المعتدي نفسه حتى اللحظة، إذ قام ولي الأمر بصفع وكيل المدرسة والاعتداء على معلم آخر؛ نتيجة القرار الذي اتخذته إدارة المدرسة بنقل ابنه.

ومن جانبه، أكيد وكيل المدرسة المعتدى عليه أنه تفاجأ بدخول ولي الأمر إلى المدرسة مع نهاية الدوام الرسمي، وتهجم وتلفظ على 5 معلمين في المدرسة أمام الطلاب.

وأضاف «عندما شاهدني سألني اسمك فلان، فقلت نعم، فقام بضربي على وجهي وطرحني أرضًا، ومن ثم توجه ولي الأمر وابنه إلى معلم آخر وكسرا أنفه».

وأشار وكيل المدرسة إلى أن هذا الاعتداء جاء بسبب إيقاف الطالب حصتين دراسيتين أمام مكتب المرشد الطلابي قبل البت في قضية اعتدائه على زميله.

كما أكد علي الغامدي المتحدث الرسمي لإدارة التعليم في الرياض، أن المدرسة تواصلت مع مكتب تعليم الجنوب، وتم استكمال الإجراءات النظامية والاحترازية من خلال التواصل مع الجهات الأمنية.