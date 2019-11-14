خلال فعالية الألعاب النارية.. الدفاع المدني يحذر من تجاوز السرعة

عادل الحربي(صدى):

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني من عدم تجاوز السرعة اليوم خلال انطلاق فعالية الألعاب النارية التي ستضيء سماء العاصمة لعدة دقائق في موسم الرياض.

وقال الدفاع المدني في تنبيه له: نود أن نلفت عنايتكم إلى أن فعالية الألعاب النارية المصاحبة لموسم الرياض سيتم إطلاقها اليوم الخميس في تمام الساعة ٠٩:٠٠ مساءً ولمدة ٥ دقائق من مركز الملك عبدالله المالي، برج الفيصلية، برج المملكة، منطقة البوليفارد وحديقة النهضة.

وأضاف: وعليه نأمل توخي الحيطة والحذر، علماً أن السرعة المقترحة خلال فترة العرض بالطرق المحيطة ٣٠كم/الساعة.