خلال فعالية الألعاب النارية.. الدفاع المدني يحذر من تجاوز السرعة
حذرت المديرية العامة للدفاع المدني من عدم تجاوز السرعة اليوم خلال انطلاق فعالية الألعاب النارية التي ستضيء سماء العاصمة لعدة دقائق في موسم الرياض.
وقال الدفاع المدني في تنبيه له: نود أن نلفت عنايتكم إلى أن فعالية الألعاب النارية المصاحبة لموسم الرياض سيتم إطلاقها اليوم الخميس في تمام الساعة ٠٩:٠٠ مساءً ولمدة ٥ دقائق من مركز الملك عبدالله المالي، برج الفيصلية، برج المملكة، منطقة البوليفارد وحديقة النهضة.
وأضاف: وعليه نأمل توخي الحيطة والحذر، علماً أن السرعة المقترحة خلال فترة العرض بالطرق المحيطة ٣٠كم/الساعة.
اترك تعليقاً