وظائف شاغرة في جامعة أم القرى

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جامعة أم القرى، عن إتاحة فرص وظيفية شاغرة مشغولة بغير السعوديين، وترغب الجامعة في شغلها بالكوادر الوطنية المؤهلة بعنصريها الرجالي والنسائي.

وأوضحت أن الوظائف لحملة شهادات الزمالة والدكتوراه والماجستير والبكالوريوس، للعمل لدى المركز الطبي الجامعي، وكليات الجامعة المختلفة في كل من مكة، والقنفذة، والليث.

وأشارت إلى أن مسميات الوظائف هي: محاضر، معيد، أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ، مدرس لغة، أخصائي، طبيب نائب.

وأفادت بأن التقديم متاح حاليًا ويستمر حتى يوم الاثنين الموافق 1441/03/28هـ، ويمكن معرفة المزيد من التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي اضغط هنـــــــــا .