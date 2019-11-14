أسباب إصابة الرضع بمشاكل في التنفس .. وحالات يتوجب فيها زيارة الطبيب

أميرة خالد(صدى):

كشف مختصون في طب الأطفال ، عن أسباب اختلاف تنفس الأطفال حديثي الولادة عن البالغين، وأشهر الطرق التي يتنفس بها الأطفال، والحالات التي يتوجه فيها الآباء للطبيب .

وقال الأطباء ، من أسباب اختلاف التنفس في حديثي الولادة : ( يتنفس حديثي الولادة من الأنف أكثر من الفم – مسارات التنفس الخاصة بهم أصغر بكثير وأكثر عرضة للانسداد – جدار الصدر لديهم أكثر مرونة من الكبار – لم يتم تطوير عملية التنفس بشكل كامل، نتيجة لأنهم لم يتعلموا جيدًا استخدام رئتيهم وعضلات التنفس المرتبطة بهم – وجود السائل الأمنيوسي والعقي في الشعب الهوائية مباشرة بعد الولادة ) .

واشاروا ، إلى أن هناك عدد من مشكلات التنفس الشائعة لدى حديثي الولادة ومنها: ( صفير الصدر – البكاء المصحوب بالسعال – السعال الحاد – الشخير – الصرير ) .

يكما جب التوجه للطبيب في الحالات التالية: ( تغيير لون الشفاه واللسان والأظافر إلى اللون الأزرق – توقف التنفس لمدة 20 ثانية أو أكثر – سخونة الأنف ما يشير لوجود صعوبة في إدخال الاكسجين إلى الرئتين – وجود مشكلات في التغذية – الإصابة بالحمى بالإضافة إلى مشكلات التنفس ) .