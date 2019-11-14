شاهد.. رد فعل جنوني من «غوميز» بعد هدف «الدوسري» القاتل للأخضر

نواف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو، رد فعل جنوني من الفرنسي بافتيمبي غوميز بعد إحراز سالم الدوسري هدف الأخضر القاتل في مرمى أوزباكستان، مساء اليوم.

وأوضح الفيديو، انبهار وفرحة غوميز (لاعب نادي الهلال) بالهدف، خاصة أنه كان هدف الفوز وجاء في وقت قاتل خلال اللقاء الذي فاز فيه الأخضر بـ 3-2 وتصدر المجموعة الرابعة، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.