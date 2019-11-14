الادارة العامة للمجاهدين تكرم المتميزين بمهمة الحج لعام 1440هـ

سعيد العجل(صدى):

رعى سعادة مدير عام الإدارة العامة للمجاهدين القائد العام لمهمة الإدارة بالحج اللواء منصور بن عبدالله الشدي مساء يوم الثلاثاء الموافق ١٥/٣/١٤٤١

حفل تكريم المتميزين من قوة المجاهدين المشاركة في مهمة حج ١٤٤٠ والذي أقيم بنادي ضباط قوى الأمن .

وقد نقل سعادة اللواء للمشاركين شكر وتقدير صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا على ماقدموه خلال موسم الحج من جهود في خدمة ضيوف الرحمن وتفانيهم في أداء مهامهم الأمنية بالتكامل مع زملاءهم من كافة الجهات الأمنية الذين تشرفوا بالمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام

وفي ختام الحفل قام سعادة اللواء منصور بن عبدالله الشدي بتكريم المتميزين من رجال قوة المجاهدين تقديراً لجهودهم وحسن أدائهم في تنفيذ مهامهم الأمنية .