الأخضر يقلب الطاولة على أوزباكستان في اللحظات الأخيرة في تصفيات كأس العالم 2022

ماجد محمد(صدى):

تمكن المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، من التغلب على أوزباكستان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في إطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وعلى الرغم من تقدم المنتخب الأوزبكي في الدقيقة بهدفين لهدف، أحرزهما إلدور شومورودوف في الدقيقة 16 وأوتابيك شوكوروف في الدقيقة 56، إلا أن الأخضر قلب الطاولة في الدقائق الأخيرة.

وتعادل سلمان الفرج للأخضر في الدقيقة 23 بهدف سجله من ضربة جزاء، ثم تعادل مرة أخرى للمنتخب بهدف في الدقيقة 85، وأحرز سالم الدوسري هدف التقدم في الدقيقة 90.

وتصدر الأخضر المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط، فيما سيستضيف اليمن في 26 مارس 2020.