«مساند» يوضح مميزات العاملات المنزليات من أوغندا.. والأجر 800 ريال

عادل الحربي(صدى):

أوضح برنامج مساند، الخاصة باستقدام العاملات المنزلية، تفاصيل استقدام العاملات من دولة أوغندا.

وأشار إلى أن نسبة المتعلمات من بين العاملات المنزليات القادمات من أوغندا تصل إلى نحو 87%، ولدى 65% منهن خبرة في ممارسة هذه المهنة داخل دولتها، و5% منهن خارج أوغندا.

وأكد أن تكلفة الاستقدام تبدأ من 7000 ريال، والأجر الشهري لهن 800 ريال، واللغة الإنجليزية هي اللغة المعتمدة في تلك الدولة.

ويمكن الاستفادة من خدمات البرنامج من خلال زيارة البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي اضغط هنــــــــــــــا .