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  3. بحضور مدير إدارة البيئة بفرع الباحه آل قرملة يدشن حملة التشجير بقلوة لعام 1441 هـ

بحضور مدير إدارة البيئة بفرع الباحه آل قرملة يدشن حملة التشجير بقلوة لعام 1441 هـ

بحضور مدير إدارة البيئة بفرع الباحه آل قرملة يدشن حملة التشجير بقلوة لعام 1441 هـ
حامد العمري(صدى):

نيابة عن محافظ قلوة عبدالله العويدي؛ دشن وكيل المحافظة هزاع بن ناصر آل قرملة ، المرحلة الأولى للتشجير لعام ١٤٤١، ضمن الحملة الوطنية للتشجير .

اطلقت ذلك وزارة البيئة والمياه والزراعة لزيادة الغطاء النباتي ومكافحة التصحر ؛ الذي نظمه ونفذه مكتب الوزارة بمحافظة قلوة بالشراكة مع المحافظة والبلدية ، والتعليم وطلاب المدارس ولجنة التنمية الاجتماعية والمجتمع المحلى .

كان ذلك بممشى السوق الشعبي بقلوة بحضور مدير إدارة البيئة بفرع الباحة محمد القدوة، ونائب مدير المكتب المهندس عبدالله سعيد الزهراني ورئيس البلدية محمد بن خميس العويفي ، ومدير مكتب التعليم إبراهيم خلف الزهراني ، ورئيس لجنة التنمية الاجتماعية عبدالله بالقرون وعدد من المعلمين وطلاب المدارس والمجتمع المحلي.

وفي نهاية الفعالية حث آل قرملة الجميع على الإهتمام بغرس الأشجار ، والمحافظة عليها لتنمية الغطاء النباتي لأهميتها البالغة معرباً عن شكره لمكتب الزراعة وكاقة الجهات المشاركة بتلك الفعالية.


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