بحضور مدير إدارة البيئة بفرع الباحه آل قرملة يدشن حملة التشجير بقلوة لعام 1441 هـ

حامد العمري(صدى):

نيابة عن محافظ قلوة عبدالله العويدي؛ دشن وكيل المحافظة هزاع بن ناصر آل قرملة ، المرحلة الأولى للتشجير لعام ١٤٤١، ضمن الحملة الوطنية للتشجير .

اطلقت ذلك وزارة البيئة والمياه والزراعة لزيادة الغطاء النباتي ومكافحة التصحر ؛ الذي نظمه ونفذه مكتب الوزارة بمحافظة قلوة بالشراكة مع المحافظة والبلدية ، والتعليم وطلاب المدارس ولجنة التنمية الاجتماعية والمجتمع المحلى .

كان ذلك بممشى السوق الشعبي بقلوة بحضور مدير إدارة البيئة بفرع الباحة محمد القدوة، ونائب مدير المكتب المهندس عبدالله سعيد الزهراني ورئيس البلدية محمد بن خميس العويفي ، ومدير مكتب التعليم إبراهيم خلف الزهراني ، ورئيس لجنة التنمية الاجتماعية عبدالله بالقرون وعدد من المعلمين وطلاب المدارس والمجتمع المحلي.

وفي نهاية الفعالية حث آل قرملة الجميع على الإهتمام بغرس الأشجار ، والمحافظة عليها لتنمية الغطاء النباتي لأهميتها البالغة معرباً عن شكره لمكتب الزراعة وكاقة الجهات المشاركة بتلك الفعالية.