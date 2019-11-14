مواطنة تنظم قصيدة فخر بابنها المصاب وتضحية زميله بالبقاء معه لحمايته

فهمى محمد(صدى):

عبرت مواطنة عن فخرها بابنها المصاب وزميله في إحدى الجبهات باليمن ، ونظمت قصيدة تحدثت خلالها عن شجاعة الملازم أول وإصراره على البقاء مع ابنها المصاب ، وحمايته من الهجمات المعادية إلى أن تم إنقاذهما معاً.

وأشادت المواطنة بابنها الملازم أول معاذ النعمي الذي تعرض للإصابة في جبهة الملاحيط بمحافظة صعدة في اليمن ، وزميله الملازم أول محمد بن إبراهيم عسيري الذي جلس بجوار ابنها المصاب لحمايته ، كما أشادت ببطولات الكتيبة الـ18 التي ينتمون لها، واصفه أفرادها وضباطها بـ”أسود البراري” و “وصقور الغمام”.

وكان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو أظهر الملازم أول محمد بن إبراهيم عسيري يجلس بجوار زميله الملازم أول معاذ النعمي الذي تعرض للإصابة في جبهة الملاحيط بمحافظة صعدة في اليمن.