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مواطنة تنظم قصيدة فخر بابنها المصاب وتضحية زميله بالبقاء معه لحمايته

مواطنة تنظم قصيدة فخر بابنها المصاب وتضحية زميله بالبقاء معه لحمايته
فهمى محمد(صدى):

عبرت مواطنة عن فخرها بابنها المصاب وزميله في إحدى الجبهات باليمن ، ونظمت قصيدة تحدثت خلالها عن شجاعة الملازم أول وإصراره على البقاء مع ابنها المصاب ، وحمايته من الهجمات المعادية إلى أن تم إنقاذهما معاً.

وأشادت المواطنة بابنها الملازم أول معاذ النعمي الذي تعرض للإصابة في جبهة الملاحيط بمحافظة صعدة في اليمن ، وزميله الملازم أول محمد بن إبراهيم عسيري الذي جلس بجوار ابنها المصاب لحمايته ، كما أشادت ببطولات الكتيبة الـ18 التي ينتمون لها، واصفه أفرادها وضباطها بـ”أسود البراري” و “وصقور الغمام”.

وكان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو أظهر الملازم أول محمد بن إبراهيم عسيري يجلس بجوار زميله الملازم أول معاذ النعمي الذي تعرض للإصابة في جبهة الملاحيط بمحافظة صعدة في اليمن.


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[ عدد التعليقات: 599 ] نشر منذ 18 دقيقة

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