بالفيديو.. أول ظهور للدكتورة خلود بعد وعكتها الصحية

خالد الظفيري(صدى):

نشرت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود ، مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، كشفت فيه عن تعافيها من أزمتها الصحية الأخيرة التي تعرضت لها .

وقالت خلود في الفيديو ، ، إنها قبل الحجامة لم تتناول أي عقاقير لتسكين الألم واستيقظت بعد الحجامة وهي لا تعاني من أي شيء، إذ استيقظت وهي في كامل نشاطها ومارست يومها بشكل طبيعي.

وأضافت ”قبل الحجامة كنت حاسة شيء ياكلني في جسمي ورأسي وسبحان الله كأن ما حدث سحر لأن كل شيء راح والحمد لله، أنا عدت كما كنت خلود الإنسانة اللي تحاكي وتسولف وتصور وتعافر والله ما تدرون الشعور كيف كان“.

وكانت الدكتورة خلود قد صدمت جمهورها بصور لها من داخل أحد المستشفيات في الكويت ، مشيرة إلى أنها ”أصيبت بصداع شديد جعلها غير قادرة على فتح عيونها“.