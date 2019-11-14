المركز يسجل أول حالة خروج لنزيل بعد انتهاء فترة علاجه وتأهيله

سعيد العجل(صدى):

نزلاء مركز الإخاء بمجمع إرادة بالرياض يبدعون في تنفيذ عملين فنيين يحملان صورتي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين

أبدى المدير التنفيذي لمجمع إرادة للصحة النفسية بالرياض الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني سعادته بالمستوى الذي وصل إليه عدد من نزلاء مركز الإخاء الاجتماعي لناقهي الأمراض النفسية من الاستقرار النفسي والذي جاء بعد توفيق الله ثم جهود المختصين في المركز.

جاء ذلك خلال تلقيه إهداء يتضمن لوحتين فنيتين من تنفيذ النزلاء الأولى عبارة عن صورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله، والثانية صورة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد يحفظه الله، حيث تم تنفيذهما من الورد الصناعي، وقد تسلم د. القحطاني الإهداء بحضور المساعد للخدمات المجتمعية والتوعية الدكتور عبشان العبشان ومدير المركز خالد بن مذكر العصيمي وعدد من منسوبي المركز والنزلاء.

وأوضح مدير المركز خالد العصيمي، أن هذين العملين الفنيين جاءا بمبادرة شخصية من النزلاء تعبيرا عن حبهم لولاة الأمر يحفظهم الله، وهو نتاج جهود كبيرة بذلت علاجا وتأهيلا ومتابعة، من قبل الكوادر الصحية المتميزة التي يفخر بها المركز، وكذلك المختصين في وحدة العلاج بالرسم.

وذكر العصيمي، أن المركز بفضل الله عز وجل، نجح في مساعدة كثير من النزلاء لتستقر حالتهم النفسية، ويظهروا إبداعاتهم المتنوعة في المهارات الحياتية، وجعلهم مبادرين ومتفاعلين داخل المركز، مبينا أن هناك الكثير من البرامج المتنوعة التي يتم تنفيذها داخل المركز وخارجه يستفيد منها جميع النزلاء، ومن أهم تلك البرامج ما تقدمه وحدة العلاج بالرسم والتي ساعدت كثيرا في تفجير طاقات النزلاء وإبداعاتهم.

وأضاف العصيمي أن القائمين على مركز الإخاء لناقهي الأمراض النفسية نجحوا في إعادة العلاقة بين النزلاء وأسرهم بعد سنوات طويلة من الانقطاع، نتيجة طول فترة المرض وانشغال الأسر، حيث باتت الأسرة جزء لا يتجزأ من العملية العلاجية والتأهيلية داخل المركز، مشيراً إلى أن أكثر من 75% من أسر المرضى تجاوبوا بشكل كبير مع جهود المركز في لقائهم بأبنائهم النزلاء البالغ عددهم 100 نزيل، كما أن المركز سجل أول حالة خروج لنزيل وعودته إلى أسرته بعد انتهاء فترة علاجه وتأهيله، وذلك بعد أن كان منسيا لمدة وصلت إلى 25 سنة داخل المجمع.