بالفيديو.. الإعلامية ليلى أحمد تدافع عن كاظم الساهر : لا يحتاج أموالكم

خالد الظفيري(صدى):

دافعت الإعلامية والناقدة الكويتية ليلى أحمد ، عن الفنان العراقي كاظم الساهر، في حلقة من برنامج “ع السيف” الذي يعرض على شاشة قناة atv.

ووتوجهت ليلى بحديثها خلال الحلقة ، إلى الكويتيين بالقول إنه لا يحتاج إلى أموالهم ولا إلى الشهرة، مع الإشارة إلى أنه يكتسح العالم العربي.

وأضافت أنه يحب الحضور وسط جمهوره كما يفعل في بيروت ودبي والقاهرة وغيرها ، وطالبت بعدم إطلاق الاتهامات ضده مع اقتراب شهر فبراير لأن هذا قد يسبب منعه من الدخول إلى الكويت. ووجهت إليها على إثر هذا موجة من الانتقادات اللاذعة.