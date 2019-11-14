القبض على المتهم بقتل لاعب كرة القدم «ماينارد»

نواف السالم(صدى):

ألقت السلطات الهولندية القبض على ” المتهم ” ، بقتل لاعب كرة القدم كيلفن ماينارد.

وقُتل المدافع ماينارد، عندما فتح مهاجمان يستقلان دراجة نارية النار على سيارته في سبتمبر بمنطقة بجنوب شرقي أمستردام.

وكان ماينارد، الذي لعب هذا الموسم لنادي ”ألفينس بويز“ الهولندي للهواة، على اتصال سابق مع الشرطة دون الكشف عن تفاصيل.

ولم يتمكن المسعفون من إنعاش ماينارد، كما حاول ضباط من مركز الإطفاء مساعدة ماينارد لكنه توفّى متأثرًا بجراحه.

و ” ماينارد ” كان يلعب في مركز الدفاع، ولعب مع رويال أنتويرب ونادي إيمين ونادي فولندام ونادي بيرتن ألبيون ونادي أولهانينسي.