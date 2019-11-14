ضبط 365 مخالفا وكميات كبيرة من المواد الممنوعة بجبال وكهوف الداير

تركي السالم(صدى):

تمكنت القوة الأمنية المشتركة بمحافظة الداير بجازان، من ضبط أعداد كبيرة من المتسللين والمخالفين لنظامي الإقامة وعبور الحدود، بالإضافة إلى كميات كبيرة من المهربات والممنوعات.

وجاء ذلك خلال حملة أمنية نوعية واسعة استمرت حتى ساعات الليل المتأخرة، مشطت خلالها القوة الأمنية جبل الحرة بآل محمد، وذلك بعد عمليات رصد ومتابعة وتحقق تبعتها عمليات تخطيط وترتيب ووضع للخطط.

وأسفرت الحملة عن ضبط أكثر من 365 مخالفًا لنظام الإقامة ويمتهنون تهريب المخدرات، كما تم إحباط تهريب أكثر من ثلاثة آلاف حزمة قات و1300 كرز دخان، وأكثر من 900 كيس تنباك.

وتأتي هذه الحملة تنفيذًا لتوجيهات أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز آل سعود، وبمتابعة مباشرة من محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة؛ لملاحقة المتسللين وردع المخالفين وضبط المهربات وسط الجبال الوعرة.