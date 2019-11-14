القضاء السوداني: إحالة «البشير» للمحكمة الجنائية ليس من اختصاصنا

الخرطوم(صدى):

كشفت رئيسة القضاء السوداني نعمات عبد الله محمد خير، أن إحالة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، ليس من اختصاص السلطة القضائية في البلاد.

جاء ذلك في ردّها على تساؤل السفير البريطاني لدى السودان، عرفان صديق، خلال لقاء جمعهما بمقر السلطة القضائية بالخرطوم، وفق وكالة أنباء السودان الرسمية.

وعن ذلك، قالت ” نعمات ” : ” إن القرار من اختصاص سلطات أخرى لم تحددها، وإن السلطة القضائية بالسودان جاهزة للفصل في الدعاوى التي تحال إليها وفق البينِّات ” .

كما أشارت إلى أن القضاء السوداني قادر على الفصل في كل الدعاوى، ويضم كوادر مؤهلة ودرجات التقاضي تكفل لكل متقاضِ حقه.