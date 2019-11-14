طلاب متوسطة سهل بن قيس يتدربون على الفروسية باسطبل (فرسان طويق)

صيتة عماش(صدى):

أقام النشاط الطلابي بمدرسة سهل بن قيس المتوسطة بالرياض صباح اليوم الخميس دورة تدريبية للطلاب في مهارات ورياضة الفروسية من خلال زيارة اسطبل (فرسان طويق) في ديراب.

وقد قامت المدرسة بترشيح الطلاب

الذين طرأ تحسن كبير على سلوكياتهم في الفترة الأخيرة وكذلك الطلاب المتميزين دراسيا والمتميزين في الجوانب التعليمية الأخرى.

وهدفت المدرسة من هذه الدورة إلى تعريف الطلاب برياضة الفروسية العريقة وطرق التعامل مع الخيل وكيفية تربيتها وتدريبها للمشاركة في السباقات.

وذكر قائد مدرسة سهل بن قيس المتوسطة الأستاذ عبدالله بن محمد الحمدان أن هذه الدورة تأتي في إطار البرامج المعززة لسلوك الطلاب وتطوير مهاراتهم الحياتية والتعرف على الرياضات المختلفة التي يزخر بها وطننا، وكذلك تحقيقاً لقول الرسول صلى الله عليه وسلم “علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل”.

وقدم الحمدان شكره وتقديره للقائمين على إسطبل (فرسان طويق) والمدربين الذين ساهموا في زيادة مدارك الطلاب عن هذه الرياضة العريقة، كما قدم شكره وتقديره لإدارة النشاط الطلابي بالمدرسة على تنفيذ مثل هذه البرامج الإيجابية.