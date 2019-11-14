حمد الله يجدد أزمته مع امرابط بتصرف غريب وإدارة النصر في مأزق
أثار مهاجم النصر عبد الرازق حمد الله الجدل مجدداً مع مواطنه لاعب النصر نور الدين امرابط ، ما يزيد من احتمالية تدخل إدارة النصر للإصلاح بين اللاعبين مجدداً ، أو إجبارها على المفاضلة بينهما .
فقد قام “حمد الله ” بإلغاء متابعة زميله على “إنستجرام ” بينما حافظ على متابعة حسابات زملائه الآخرين مثل أحمد موسى وعبد الله مادو وغيرهما ، ما زاد الشك حول إستمرار الخلاف مع “امرابط ” .
ويعود الخلاف إلى رفض “حمد الله ” التنازل لزميله عن تنفيذ ضربة جزاء رغم رغبة أمرابط في تسديدها ، ما سبب إنسحاب الأخير بهدوء حتى إضطرت إدارة النصر للتدخل بدعوتهما على العشاء وإصلاح ما بينهما حرصاً على وحدة الفريق .
وكان ” حمد الله ” قد أجبر إدارة النصر على التدخل أيضاً لحل أزمة مقاضاة موظفة الجمارك السعودية له ، بعدما تنازل الإثنان عن حقهما الخاص في الشكوى بعد سجال طويل .
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