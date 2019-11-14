وفاة معلمة وطالبتين في حادث مروري مأسوي بوادي الدواسر

نايف السالم(صدى):

لقت معلمة وطالبتين مصرعهما، وأصيب طالبات أخريات، صباح اليوم الخميس، إثر تعرضهم لحادث مروري مأسوري في الجولة بمحافظة وادي الدواسر بمنطقة الرياض.

ومن جانبها، نعت إدارة تعليم وادي الدواسر، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ضحايا الحادث المأسوري.

وقالت «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره.. تنعي إدارة تعليم وادي الدواسر وفاة معلمة وطالبتين في حادث مروري صباح اليوم، رحمهن الله وأسكنهن فسيح جناته وألهم ذويهن الصبر والسلوان، وندعو الله بالشفاء العاجل لبقية الطالبات المصابات في الحادث».

وباشر الهلال الأحمر بوادي الدواسر، حادث مركبة كانت تقل طالبات، وتمكنت فرق الإسعاف من إنقاذ إحدى الطالبات المصابات بعد إجراء إنعاش قلبي رئوي لها، فيما تم نقل المصابات إلى مستشفى وادي الدواسر العام وحالات أخرى إلى المستشفى العسكري.