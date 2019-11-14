أمين الشرقية يوجه بفتح بوابتين إضافتين في مظلة 2 بسوق الخضار المركزي بالدمام

صيتة عماش(صدى):

قام أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير صباح اليوم الخميس الموافق 17/03/1441هـ، بزيارة تفقدية للمشاريع والبرامج التي تنفذها الأمانة في حاضرة الدمام، وذلك للتأكد من سير أعمال ونسب الإنجاز ومراحل العمل بهذه المشاريع وفق ما خطط لها، يرافقه عدد من قيادات الأمانة ورؤساء البلديات بحاضرة الدمام.

وبدأ معاليه جولته بزيارة تفقدية لطريق الأمير نايف بن عبد العزيز بالدمام، حيث قام وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام بن عبداللطيف الملا بتقديم شرح تفصيلي عن مراحل العمل وعرض النموذج الخاص بالطريق، والخرائط التي توضح مراحل سير الأعمال بالمشروع.

عقب ذلك قام معاليه بجولة تفقدية لسوق الخضار المركزي بالدمام ليطلع على مظلة رقم (٢) والتي تم تأهيلها وتجهيزها وتكييفها، ضمن برنامج تطوير أسواق النفع العام، واستمع لشرح عن محتويات السوق من قبل وكيل الأمين للخدمات المهندس زياد بن محمد مغربل ومدير الأسواق الدكتور سمير بن أحمد الزاير، والتقى خلالها بعدد من أصحاب المحلات والمستفيدين واستمع لبعض ملاحظاتهم و آرائهم ومقترحاتهم، والتي وجه بمعالجتها والأخذ بها.

كما وجه معاليه خلال الزيارة بفتح بوابتين إضافتين في مظلة رقم 2 لتصبح أربع بوابات رئيسيه حتى تساهم في تسهيل حركة المتسوقين وتنشيط تعاملات الشراء والبيع بالسوق.

بعدها تجول المهندس فهد الجبير في مبنى بلدية وسط الدمام واطلع على الخدمات الالكترونية التي تقدمها البلدية واستمع لشرح من قبل رئيس البلدية المهندس عبدالله الشمري كما اطلع خلالها على سير العمل، والتقى بعدد من الموظفين والمستفيدين واستمع لملاحظاتهم ومرئياتهم.

بعدها توجه معاليه إلى حديقة السلسبيل بحي الفردوس والتي تم إنشاؤها على مساحة ٦٠ ألف متر مربع، وتشمل العديد من الألعاب لذوي الإعاقة وحديقة مخصصة لهم ودورات مياه، حيث وجه معاليه خلال الزيارة التفقدية بسرعة الإنجاز ومعالجة الملاحظات حتى يستفيد منها المواطنين والمقيمين بحي الفردوس.

كما تجول المهندس الجبير على منطقة العزيزية بمحافظة الخبر، حيث قام بالتجول داخل أحيائها واستمع إلى شرح مفصل عن المشاريع التي تنفذ فيها من قبل رئيس بلدية الخبر المهندس سلطان الزايدي، والتي من ضمنها مشروع سفلتة حي الشراع بالعزيزية بمرحلته الأولى حيث تتضمن المرحلة الأولى سفلتة كافة الشوارع الرئيسية والداخلية في المربع ( أ ) بحي الشراع وسفلتة شارع الستين الفاصل بين حيي الشراع والصواري ويستمر العمل فيها 18 شهر.

والمرحلة الثانية لمشروع سفلتة حي الشراع والتي تشمل سفلتة كافة شوارع الثلاثين والأربعين والستين بحي الشراع ,إضافة إلى سفلتة الشوارع الداخلية بجزء من المربع ( ب ), ويستمر العمل بالمرحلة الثانية نحو 18 شهر أيضا .

وكذلك مشروع إنارة حي الصواري بمرحلتين تم الانتهاء من المرحلة الأولى بعدد 700 عمود تم خلالها إنارة المربع (أ) وجزء من المربع (ب)، حيث جاري العمل في المرحلة الثانية بعدد 700 عمود لاستكمال المربع (ب) وإنارة المربع (ج)، إضافة الى مشروع حديقة حي الشراع ، ومشروع حديقة حي البحيرة.

ومشروع ممشى البحيرة بطول 1800 م ، وعرض 12 م، ويتكون من ممشى محاذي للبحر ومسار خاص للمكفوفين ومسطحات خضراء وأشجار على امتداد الممشى و 50 كرسي للجلوس و 130 عمود إنارة جمالي ومنطقة بلازا تضم جلسات ومظلات.

كما بدء العمل بمشروع استكمال فتح وردم الشوارع بمخطط 122 وفتح وردم جزء من مخطط 419

بعد ذلك تفقد المهندس فهد الجبير مشروع إنشاء شبكة تصريف مياه الأمطار بالظهران تقاطع شارع أبو عبيدة مع شارع سعد بن أبي وقاص بطول 300م ليصب في محطة المعالجة، واستمع لشرح عن المشروع من قبل رئيس بلدية الظهران المهندس محمد الجاسم والذي سينتهي العمل به خلال الأيام القادمة.

وتأتي هذه الزيارة ضمن الزيارات التفقدية التي يقوم بها معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، بهدف الاطلاع على خطط سير العمل، والاستماع لملاحظات ومقترحات المواطنين والمستفيدين.