تعرف على الغرامة المالية لعدم إعطاء الأفضلية للمركبات على الطرق الرئيسية

علي القحطاني(صدى):

كشف المرور عن الغرامة المالية لعدم إعطاء الأفضلية للمركبات على الطرق الرئيسية تتراوح ما بين 500 إلى 900 ريال.

وأبان الحساب الرسمي للمرور على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن عدم إعطاء أفضلية لوسائل النقل العام كالقطارات والحافلات وما في حكمها في حال سيرها على المسارات المخصصة لها، يعتبر مخالفة مرورية وردت عقوبتها في جدول المخالفات رقم (٤)؛ حيث لا تقل الغرامة المالية المقررة عن 500 ريال ولا تزيد على 900 ريال.

وشمل جدول المخالفات رقم 4 بنظام المرور: «ترك المركبات على الطرق العامة في الأماكن غير المخصصة لها من غير ضرورة، أو عبور المشاة للطرق من غير الأماكن المخصصة لهم، وعدم تقيد المشاة بالإشارات الخاصة بهم، أو التباطؤ في السير على نحو يعرقل الحركة، ووقوف المركبة في أماكن غير مخصصة للوقوف، أو الوقوف في أماكن ذوي الاحتياجات الخاصة من غير هذه الفئة المسموح لها، أو الانشغال بغير الطريق أثناء قيادة المركبة، أو عدم وجود وثيقة تأمين».