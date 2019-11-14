بالفيديو.. مدينة خليجية تتعرض لموجة عاتية من الضباب 

أبوظبي(صدى):

أظهر مقطع فيديو مشهد نادر يظهر فيه أفق أبوظبي الذي يتلّون باللون البرتقالي لشروق الشمس، ولكن سرعان ما تطغى على المباني والأبراج طبقة كثيفة من الضباب.

وبدا في مقطع الفيديو تحول المنظر الخلاب لأبوظبي وهي تتوهج بأشعة الشمس إلى ما يشبه تعرضها لفيضان أو إعصار ولكن بموجة عاتية من الضباب.

ومن جهته، قال المصور الإماراتي خالد الحمادي، ملتقط الفيديو:”تواجدت في المكان من الساعة الثالثة فجراً وبدأ التصوير في الساعة الخامسة تقريباً، واستمر لثلاث ساعات ونصف تقريباً”.

وأبان الحمادي:” لم يكن التخطيط لتوثيق هذا المشهد أمراً سهلاً، إذ وجب على المصور متابعة حالة الطقس، والتردّد إلى مكان التصوير أكثر من مرة، والتزود بالمعرفة اللازمة لتوثيق المشهد بأفضل طريقة ممكنة” .