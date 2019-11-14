مفاجأة قوية في قضية طفل الإهمال نهار الحارثي

عبدالعزيز القثامي(صدى):

كشفت الهيئة الشرعية الطبية، عن مفاجأة صادمة أثناء نظر قضية الطفل نهار الحارثي الذي تعرض للإهمال خلال استقبال حالته بقسم الطواريء في مستشفى الملك فيصل بالطائف.

وأكدت مصادر أن الهيئة تفاجأت بعدم وجود أي أسماء للمتهمين في الملف الخاص بالقضية، لافتة إلى أنها أرجأت النظر في القضية وأعادت الملف إلى إدارة المتابعة بالشؤون الصحية بالطائف، مطالبة الصحة بإكمال البيانات.

ومن جانبه، استنكر والد الطفل سلطان الحارثي إرسال الملف إلى الهيئة وهو غير مكتمل رغم مرور فترة طويلة، متعجبًا من عدم احتواء الملف على أبسط عناصره، ما يعد خللًا مغزاه غير مفهوم.

وتعرض الطفل نهار الحارثي قبل 9 أشهر للإهمال خلال استقبال حالته في قسم الطواريء بمستشفى الملك فيصل بالطائف، ما تسبب في استئصال إحدى غدتيه التناسليتين.