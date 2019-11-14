بالفيديو.. كلب يثير ضجة بنمو ذيله على وجهه

واشنطن(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لكلب عجيب الشكل، ينمو ذيله الثاني على وجهه، في مدينة جيراردو في ولاية ميزوري.

وأوضحت صاحبة الكلب ،أنه نوع من الحيتان حريش البحر ويتميز بأن له ناب بارز على وجهه، مٌشيره إلى أن ذيله الثاني ثابت ولا يتحرك. واشتهر الكلب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت في تعليقها على فيديو الكلب ، أن الأطباء أكدوا بعد الفحص بالآشعة السينية ، أن الذيل الثاني نموه عبارة عن شذوذ خلقي وهو لا يسبب أي ضرر على الصحة وأنه مجرد جرو عادي رائع.