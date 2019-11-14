حاملو الإقامة المميزة لهم حق الاستثمار بـ«تداول»

عادل الحربي(صدى):

أعلن الحساب الرسمي لـ ” الإقامة المميزة ” أن حاملي الإقامة المميزة لهم حق الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية السعودية.

وجاء هذا الأعلان في الوقت الذي يترقب فيه ملايين المواطنين والمستثمرين الأفراد والشركات الإعلان عن النطاق السعري، لأسهم شركة أرامكو والذي تحدد له يوم الأحد المقبل.

وصُدرت نشرة اكتتاب ” أرامكو ” في وقت متأخر من ليل السبت وتضمنت العديد من المعلومات والبيانات المهمة، والتي تساعد راغبي تملك الأسهم في بناء قرارهم على معلومات صحيحة.