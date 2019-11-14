بالفيديو.. مذيعة سعودية تكسر قواعد الإعلام المصري لأول مرة وتقدم برنامجها بالنقاب

أميرة خالد(صدى):

استطاعت مذيعة سعودية أن تكسر قواعد الإعلام المصري بعدما ظهرت كمقدمة برامج على شاشة فضائية مصرية وهي مرتدية النقاب .

وظهرت الإعلامية “منى الطوير ” بهذا المظهر كأول مذيعة منقبة على شاشات التليفزيون المصري بجانب المذيع المصري “سيد الضبع ” على فضائية “الحدث اليوم ” ليقدما برنامج ” قهوة عربي ” .

وتحدثت “الطوير ” خلال الحلقة عن الهيئة العامة للترفيه بالمملكة ودورها المؤثر خلال الفترة الأخيرة على صناعة الترفيه محلياً وإقليمياً ، والعلاقات المشتركة بين المملكة ومصر .