الزعاق: حالة مطرية على دول الخليج بداية الأسبوع المقبل

نايف السالم(صدى):

كشف الدكتور خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، عن توقعاته لحالة الطقس في دول الخليج والملمكة خلال الفترة القادمة.

وتوقع «الزعاق» خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تعرض معظم دول الخليج لحالة مطرية مرحلية ابتداءً من بداية الأسبوع المقبل.

وأوضح أن الدول المعرضة لتغيرات الطقس تشمل «المملكة، الإمارات، قطر، البحرين، والكويت»، لافتًا إلى أن أكثر المناطق المعرضة لهذه التغيرات في الممكلة تنحصر في «القصيم، الرياض، مكة المكرمة، الطائف، جدة، والمنطقة الشمالية والشرقية والوسطى».