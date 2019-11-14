أهم 7 نصائح للحصول على شعر ناعم وقوي

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تعاني كثير من الفتيات من مشاكل الشعر كتساقطه وضعفه وخشونته بينما لا تجدي المنتجات للحصول على شعر ناعم وصحي .

ووفقاً لخبراء التجميل ، فإن هناك خطوات بسيطة تؤثر بشكل كبير على صحة شعرك ونعومته وتغنيكي عن صالونات التجميل والمركبات الكيميائية ، وهي كالتالي :

1-اختاري الشامبو المناسب : فعلى حسب نوع شعرك إن كان جاف أو دهني أو عادي اختاري نوع الشامبو الملائم مع الحرص على احتوائه على نسبة بروتين .

2-استخدمي المشط المناسب : بما لا يؤذي فروة الرأس أو يسبب تقطع الشعر وتساقطه .

3-قومي بقص أطراف الشعر : فهذه الخطوة تجميه من التقصف ، فقط ببعض السنتيمترات من وقت لآخر .

4-تناولي الطعام الصحي خاصةً الأطعمة الغنية بفينامين ج وأوميجا 3 .

5-اختاري تسريحة الشعر المريحة منعاً لتساقطه وضعفه.

6-لا تغسلي شعرك أكثر من مرتين اسبوعياً .

7-استخدمي زيت النعناع والأوكالبتوس للعناية بفروة الرأس .