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أبرزهم الحساسية والإنفلونزا.. أمراض تسبب«السعال» لـ طفلك

أبرزهم الحساسية والإنفلونزا.. أمراض تسبب«السعال» لـ طفلك
متابعة- أميرة خالد(صدى):

يُعتبر ” السعال ” عند الأطفال وسيلة طبيعية يقوم بها الجسم، للتخلص من وجود أي جسم غريب في الرئتين أو الشعب الهوائية.

وفي بعض الأحيان يكون ” السعال ” مؤشرًا لبعض الأمراض الأخرى؛ لذا سنستعرض أبرز مسببات ” السعال ” لدى الأطفال.

– نزلات البرد والإنفلونزا.

– التهاب في الحلق.

– نزلة شعبية.

– حساسية الصدر.

– حساسية الجيوب الأنفية.

– حساسية الطفل من التدخين السلبي.

– نزلات البرد والإنفلونزا.

– التهاب في الحلق.

– نزلة شعبية.

– حساسية الصدر.

– حساسية الجيوب الأنفية.

– حساسية الطفل من التدخين السلبي.


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