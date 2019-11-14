أبرزهم الحساسية والإنفلونزا.. أمراض تسبب«السعال» لـ طفلك
يُعتبر ” السعال ” عند الأطفال وسيلة طبيعية يقوم بها الجسم، للتخلص من وجود أي جسم غريب في الرئتين أو الشعب الهوائية.
وفي بعض الأحيان يكون ” السعال ” مؤشرًا لبعض الأمراض الأخرى؛ لذا سنستعرض أبرز مسببات ” السعال ” لدى الأطفال.
– نزلات البرد والإنفلونزا.
– التهاب في الحلق.
– نزلة شعبية.
– حساسية الصدر.
– حساسية الجيوب الأنفية.
– حساسية الطفل من التدخين السلبي.
– نزلات البرد والإنفلونزا.
– التهاب في الحلق.
– نزلة شعبية.
– حساسية الصدر.
– حساسية الجيوب الأنفية.
– حساسية الطفل من التدخين السلبي.
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