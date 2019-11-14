أبرزهم الحساسية والإنفلونزا.. أمراض تسبب«السعال» لـ طفلك

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يُعتبر ” السعال ” عند الأطفال وسيلة طبيعية يقوم بها الجسم، للتخلص من وجود أي جسم غريب في الرئتين أو الشعب الهوائية.

وفي بعض الأحيان يكون ” السعال ” مؤشرًا لبعض الأمراض الأخرى؛ لذا سنستعرض أبرز مسببات ” السعال ” لدى الأطفال.

– نزلات البرد والإنفلونزا.

– التهاب في الحلق.

– نزلة شعبية.

– حساسية الصدر.

– حساسية الجيوب الأنفية.

– حساسية الطفل من التدخين السلبي.

– نزلات البرد والإنفلونزا.

– التهاب في الحلق.

– نزلة شعبية.

– حساسية الصدر.

– حساسية الجيوب الأنفية.

– حساسية الطفل من التدخين السلبي.