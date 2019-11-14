وصول مركبة MG HS الرياضية المدمجة للمملكة

الرياض(صدى):

أعلن حزم جمجوم مدير العمليات بمجموعة تأجير ، عن وصول مركبة MG HS الرياضية المدمجة متعدّدة الاستعمالات (SUV) والجديدة كلياً ، ما سوف يعزّز طراز MG HS الجديد كلّياً سمعة العلامة بالسوق السعودي، لما يحتوي هذا الإصدار من لمسات جذابة وبراعة إستثنائية في القيادة ستجذب فئة عالية من العملاء .

تستمدّ مركبة HS طبيعتها الرياضية من محرّك تيربو سعة 2.0 لتر يولّد قوة 231 حصان الذي يعدّ الأقوى مقارنةً مع كافة المحرّكات التي توفّرها علامات السيارات الأخرى في طرازات هذه الفئة.

ويتميّز مركبة HS بعزم دوران أقصى يبلغ 360 نيوتن-مترّ وسرعة قصوى تصل إلى 210 كم/الساعة، بالإضافة إلى ميزة تغيير السرعات من خلال الأزرار الموجودة على المقود (Paddleshift) وميزة القيادة الرياضية القصوى (Super Sport) والمتوفّرتين في طرازات LUX من HS.

وتوفّر طرازات LUX كاملة المواصفات في مركبة HS الجديدة نظام دفع رباعيّ (AWD)، ومكابح باللون الأحمر ذات أداء استثنائي مستوحاة من عالم السباقات، بينما توفّر طرازات COM نظام دفع أمامي (2WD) بشكل قياسيّ. وتأتي جميع طرازات وفئات HS الجديدة مجهّزة بعجلات معدنية قياس 18 بوصة.