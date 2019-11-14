ساري يدفع رونالدو للعودة إلى ريال مدريد

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر إعلامية إيطالية ، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، قد يغادر جدران “السيدة العجوز”، مع إمكانية عودته لصفوف ريال مدريد الإسباني من جديد.

وأوضحت المصادر ، أن رونالدو يفكر في مغادرة يوفنتوس في الفترة المقبلة بعد تدهور علاقته مع المدرب، ماوريسيو ساري، وهو ما كان واضحا عندما تم استبداله في الدقيقة 55 أمام ميلان في “الكالتشيو”.

وبدا رونالدو غاضبا للغاية بعد خروجه من الملعب، ودخول الأرجنتيني باولو ديبالا بدلا منه، ليتجاهل الدون الذهاب إلى دكة البدلاء ويتجه مباشرة إلى غرفة خلع الملابس، قبل صافرة نهاية اللقاء.

وأوضح الموقع أن إحدى الخطوات المحتملة التي قد يتخذها رونالدو هي ترك “السيدة العجوز” والعودة إلى فريقه السابق ريال مدريد ، الذي تركه في صيف عام 2018 في صفقة تبلغ قيمتها حوالي 112 مليون يورو .