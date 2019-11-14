بالصور.. «ماكلارين» تزيح الستار عن سيارتها الخارقة Elva

لندن (صدى):

أزاحت ” ماكلارين ” الستار عن سيارتها الخارقة الجديدة ” إلفا Elva ” ، وهي مستوحاة من سيارة ” ماكلارين Elva M1A ” التي تم إنتاجها في الستينيات.

وتتشابه السيارتان في نقطة تصميمية وهي عدم وجود سقف ولا نوافذ، ولكن تتوفر السيارة في بعض الأسواق بزجاج أمامي فقط بشكل اختياري.

وعن تصميمها، تعتقد الشركة البريطانية أن العملاء الذين يركبون سيارة ” رودستر ” لن يمانعوا في التخلي على الزجاج الأمامي التقليدي؛ لأن إلفا مصممة بسقف مثل فقاعة هوائية.

ويأتي ذلك بالإضافة لحاجز للرياح مصنوع من ألياف الكربون يتمدد تلقائيًا مع تحرك السيارة، فإن الهواء المضطرب المنطلق من خلال فتحة التهوية الأمامية يشق طريقه فوق منطقة الركاب.

أما فيما يتعلق بالمقصورة الداخلية لسيارة ” ماكلارين Elva ” ، فيكتمل هذا الأداء والتصميم الرائعين بمقصورة داخلية فخمة بمساحة داخلية كبيرة ونظام ترفيهي بشاشة تعمل باللمس مقاس 8.0 بوصة.

ويبدأ سعر ” ماكلارين إلفا ” الجديدة من 1,690,000 دولار (6,337,500 ريال)، وتتوفر بإنتاج محددود بـ 399 نسخة فقط، وستبدأ بالوصول للوكلاء بنهاية عام 2020.